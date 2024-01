Trailer de 'Grand Theft Auto 6' ultrapassa 100 milhões de visualizações

O trailer do aclamado jogo de videogame "Grand Theft Auto 6" (GTA) ultrapassou as 100 milhões de visualizações no YouTube nesta quarta-feira (6), apenas 30 horas após sua publicação na segunda-feira.

O trailer, também publicado por sua desenvolvedora Rockstar Games, na rede social X (antigo Twitter) na segunda-feira, informou o lançamento para 2025, 12 anos após a estreia de GTA 5, o segundo jogo de videogame mais vendido da história.

A publicação da primeira prévia de GTA 6, prevista para terça-feira, teve que ser antecipada devido a um vazamento. A expectativa era tanta que o vídeo ultrapassou 60 milhões de visualizações no YouTube em 12 horas, quebrando o recorde do YouTuber americano MrBeast.