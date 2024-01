Tesouro dos EUA anuncia no México sanções contra rede de tráfico de fentanil

Os Estados Unidos impuseram sanções contra 15 mexicanos e duas empresas acusadas de integrar uma rede dedicada ao tráfico de fentanil para o país, anunciou, nesta quarta-feira (6), a secretária do Tesouro, Janet Yellencomo, enquanto Washington busca intensificar sua luta contra esta substância mortal. "Hoje, mais pessoas entre 18 e 49 anos morrem por (consumo de) fentanil nos Estados Unidos do que por qualquer outra coisa", afirmou Yellen, ao prestar contas das sanções durante um evento na Cidade do México. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As sanções do Tesouro visam 15 cidadãos mexicanos e duas empresas relacionadas ao cartel do narcotráfico de Beltrán Leyva e buscam conter o contrabando de fentanil, um poderoso opioide sintético.

Este cartel está "muito envolvido no transporte e na distribuição" de drogas como cocaína e fentanil nos Estados Unidos, afirmou o Tesouro. Yellen ficará até a quinta-feira no México, onde se reunirá com o presidente, Andrés Manuel López Obrador, o secretário da Fazenda, Rogelio Ramírez, e a governadora do Banco do México (Central), Victoria Rodríguez Ceja. A visita de Yellen ocorre depois de o presidente americano, Joe Biden, e seu contraparte mexicano se comprometeram no mês passado a trabalhar juntos para enfrentar a crise do fentanil que afeta os Estados Unidos. A China também atua contra os fornecedores ilícitos de produtos químicos usados na produção destas drogas, após conversas entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping. Yellen assegurou que a maioria dos precursores químicos usados provêm da China e são processados no México antes de o fentanil ser traficado para os Estados Unidos. Ela afirmou que o tráfico ilegal da droga é "uma ameaça significativa à nossa segurança nacional" e uma ameaça à segurança pública no México.

Nesta quarta-feira, Yellen se reunirá com a governadora Rodríguez Ceja, e presidirá um debate sobre finanças ilícitas com líderes de instituições financeiras e membros da Associação de Bancos do México. Ela também se encontrará com empresários para discutir oportunidades econômicas no âmbito da cooperação binacional. Os Estados Unidos estão renovando esforços para transferir as cadeias de abastecimento a seus parceiros de confiança, em busca de maior estabilidade em meio a tensões econômicas e geopolíticas com a China.