Técnico Carlos Queiroz é substituído por espanhol Tintín Márquez na seleção do Catar

O nome do sucessor foi revelado pouco depois: o espanhol Tintín Márquez, que estava no clube catari Al-Wakrah.

"As funções de Carlos Queiroz à frente da seleção do Catar foram encerradas de forma amistosa e em comum acordo", escreveu a QFA na rede social X (antigo Twitter).

O técnico da seleção do Catar, o português Carlos Queiroz, foi substituído pelo espanhol Tintín Márquez, anunciou a Federação Catari de Futebol (QFA) nesta quarta-feira (6).

Queiroz assumiu o Catar em fevereiro, com um contrato de quatro anos e o objetivo de classificar o país para a Copa do Mundo de 2026, após sua primeira participação no torneio como anfitrião em 2022.

Na ocasião, ele sucedeu o espanhol Félix Sánchez, que não resistiu às três derrotas e à eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo em casa.

Queiroz, ex-técnico do Real Madrid (2003-2004) e da seleção de Portugal (2008-2010), deixa o Catar na primeira posição de sua chave na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, após cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas desde sua chegada.

As razões de sua saída não foram reveladas pela QFA.

Tintín Martínez irá comandar a equipe durante a Copa da Ásia, que será organizada no Catar de 12 de janeiro a 10 de fevereiro.

