Rússia aumenta ambições na rota do Ártico

A Rússia fez grandes investimentos e reforçou a sua presença militar no Ártico, para intensificar os esforços no desenvolvimento de uma rota marítima no norte que ligue a Ásia à Europa. Na sua ação mais recente, a agência nuclear russa Rosatom apresentou, na terça-feira (5), os seus dois novos reatores RITM-200 que alimentarão o futuro navio quebra-gelo Chukotka. A necessidade de expandir estas ambições no Ártico, possibilitadas pelo aquecimento global e pelo consequente derretimento das camadas de gelo, aumentou devido às sanções ocidentais contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia.

Moscou quer redirecionar os seus hidrocarbonetos sancionados para a Ásia através da rota do mar do Norte. Confrontado com desafios econômicos, o presidente russo, Vladimir Putin, classificou o desenvolvimento da rota como "uma das prioridades estratégicas óbvias". Depois de lançar o ataque contra a Ucrânia no ano passado, o governo confirmou planos de investir cerca de 20 bilhões de euros (106,9 bilhões de reais) até 2035 para desenvolver uma rota no Mar do Norte. As autoridades dizem que o número de portos de escala aumentou recentemente de quatro para 11, com a extensão da rota para a cidade russa de Vladivostok, no Extremo Oriente. A Rosatom indicou que isso permitiu que 31,4 milhões de toneladas de carga transitassem por essa rota entre janeiro e outubro, 10 vezes mais do que há uma década.

"Existem todos os tipos de projetos, mas a Ucrânia e as sanções criaram incerteza sobre como financiar esses projetos", diz Malte Humpert, do think tank americano The Arctic Institute. E cita como exemplo o enorme projeto russo de gás Arctic LNG 2, sujeito a sanções dos Estados Unidos em novembro. "A Rússia não tem muitas alternativas. O mercado europeu está fora de alcance (...). Precisa produzir petróleo e gás e exportar para ganhar dinheiro, e os compradores estão agora na Ásia", explica Humpert à AFP.

Mas os inúmeros desafios logísticos permanecem. Quando se trata da frota do Ártico, "substituir tecnologias de países hostis é o principal desafio", disse o ministro russo do Ártico, Alexei Chekunkov, em maio. Nos últimos meses, a Rússia recorreu a países terceiros para obter peças de reposição para as suas cisternas de gás natural liquefeito (GNL), muitas vezes fabricadas na Ásia com tecnologia ocidental, à qual a Rússia não tem acesso.