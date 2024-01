Os misteriosos filhos de quatro patas do presidente eleito da Argentina

Ele lhes dedicou sua vitória nas eleições primárias de agosto, mas os "filhos de quatro patas" de Javier Milei, seus cães mastins ingleses, não são vistos há muito tempo.

Uma figura central no círculo afetivo de Milei é Conan, seu primeiro mastim, morto em 2017. "Eu tive momentos na minha vida muito, muito ruins. E os únicos que estavam ao meu lado eram minha irmã e Conan. Nem minha irmã, nem Conan me traíram. Jamais. A lealdade se paga com lealdade", descreveu recentemente o presidente eleito da Argentina.

A morte de Conan lhe causou tanto pesar que Milei mandou cloná-lo nos Estados Unidos. Ele conseguiu seis exemplares, um dos quais morreu pouco tempo depois, segundo pesquisa do biógrafo não autorizado Juan Luis González.