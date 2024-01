ONU denuncia que palestinos em Gaza vivem em 'um horror absoluto'

Em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sangrento em Israel que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, e mais de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 16.248 pessoas, 70% mulheres e menores, morreram na Faixa de Gaza pela ofensiva de Israel em resposta.

"A situação humanitária é catastrófica", disse Türk, lembrando que o chefe das operações humanitárias das Nações Unidas, Martin Griffiths, a descreveu como "apocalíptica".

"Os palestinos em Gaza vivem em um horror absoluto que só piora", acrescentou.

O alto comissário indicou que existe "um maior risco" de serem cometidos "crimes de atrocidades", considerados os crimes mais graves (genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra), e pediu a ambas as partes e à comunidade internacional que tomem medidas "urgentemente" para "prevenir tais crimes".

Türk também expressou preocupação com as "declarações para desumanizar" feitas por altos funcionários israelenses e representantes do Hamas.

"Não só é inaceitável, mas um tribunal competente poderia considerar tais declarações (...) como uma incitação à prática de crimes hediondos", disse ele.