Olympique de Marselha vence Lyon (3-0) em jogo que havia sido adiado após ataque a ônibus

O Olympique de Marselha confirmou sua recuperação nesta quarta-feira (6) ao vencer o Lyon por 3 a 0 em seu estádio, no duelo da 10ª rodada do Campeonato Francês que foi adiado no dia 29 de outubro devido ao ataque com pedras ao ônibus do time visitante, cujo então técnico, Fabio Grosso, sofreu ferimentos no rosto.

Os gols de Vitinha (21'), do panamenho Michael Amir Murillo (25') e de Pierre-Emerick Aubameyang (55') permitiram ao Marselha passar da nona para a oitava posição, sete pontos atrás do Monaco (3º), que fecha o pódio.

O Lyon continua na última posição, três pontos atrás do Clermont (17º).