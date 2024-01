Negociações UE-Mercosul seguem e aguardam Milei, diz diplomata europeu

As negociações para um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul continuam, enquanto aguardam a posse de Javier Milei como presidente da Argentina no domingo, disse nesta quarta-feira (6) o embaixador da UE no Uruguai, Paolo Berizzi.

Um dia antes da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, e em meio a fortes resistências para finalizar o pacto acordado em linhas gerais em 2019 após duas décadas de conversas, Berizzi destacou que o diálogo ganhou impulso, mas é preciso esperar a mudança de liderança na Argentina com a chegada do ultraliberal Milei.

"Não faz muito sentido avançar em temas mais complexos tendo um negociador saindo da mesa e sabendo que, em cinco dias, assume um novo governo na Argentina. Esperamos 22 ou 23 anos, podemos esperar mais uma semana para ver a posição do novo governo", declarou Berizzi aos jornalistas.