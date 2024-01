'Não quero nada mais, só ser competitivo' em Brisbane, diz Nadal

O ex-número 1 do mundo anunciou na semana passada que vai disputar o torneio de Brisbane depois de quase um ano longe das quadras, desde sua derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

O tenista espanhol Rafael Nadal, que anunciou seu retorno às quadras no ATP 250 de Brisbane, em janeiro, disse nesta quarta-feira (6) que só quer "ser competitivo", depois de quase um ano sem jogar.

Após passar por cirurgia no quadril este ano, "tudo foi um novo horizonte, um caminho difícil, mas sempre mantendo a esperança de voltar", explicou Nadal.

"Houve muitas dúvidas, houve momentos em que parecia impossível, mas mantive o espírito de trabalho, a motivação", acrescentou.

"Acho que estou pronto para voltar. Não sei em qual nível, não sei o que posso esperar, não tenho nem ideia, mas não me importo", disse o vencedor de 22 Grand Slams.

"Estou feliz por voltar e com a motivação máxima de fazer o esforço que for necessário para me divertir e ser competitivo", concluiu Nadal.

