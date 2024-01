Mudanças climáticas em números

Até agora, a década entre 2010 e 2020 foi a mais quente já registrada até o momento, com uma temperatura média global 1,1ºC superior à do período pré-industrial, segundo o último relatório publicado na terça-feira pela Organização Meteorológica Mundial.

A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28) foca em metas ambiciosas para enfrentar as alterações climáticas. Seguem alguns números fundamentais que nos permitem compreender o impacto das energias fósseis no planeta.

As emissões mundiais de dióxido de carbono aumentaram 1,1% no ano passado, alertaram na terça-feira cientistas do Global Carbon Project.

O observatório europeu Copernicus alertou nesta quarta-feira que a temperatura do planeta alcançou, em novembro, seu sexto mês consecutivo de recorde - 1,75ºC acima do nível de referência.

A Índia, cujas emissões deverão crescer 8% em 2023, tornou-se no ano passado o terceiro maior emissor do mundo, ultrapassando a União Europeia.

Quando o Acordo de Paris foi assinado, as previsões previam, até 2030, um aumento de 16% nas emissões de gases do efeito estufa.

Devido aos esforços para reduzir essas emissões, o aumento previsto hoje é de 3%, segundo o PNUMA.

O número é insuficiente. Para ter 50% de probabilidade de conter o aquecimento global até 1,5ºC, em comparação com a era pré-industrial, as emissões devem diminuir 43% entre agora e 2030 em comparação com os níveis de 2019, de acordo com o IPCC.

Se não forem feitos esforços suficientes, o Global Carbon Project alerta que será "inevitável" ultrapassar "constantemente durante vários anos" o limite de 1,5ºC, com 50% de probabilidade de acontecer em apenas sete anos.

O metano, segundo maior contribuinte para o aquecimento global depois do CO2, é responsável por cerca de 30% do aumento das temperaturas desde a revolução industrial, segundo o PNUMA.

Cerca de 40% das emissões de metano relacionadas com a atividade humana provêm da agricultura, 35% dos combustíveis fósseis e 20% dos resíduos.

O PNUMA alertou que as emissões de metano poderiam aumentar 13% até 2030. Para atingir a meta estabelecida em Paris, elas teriam que ser reduzidas em 60%.

O sol, o vento e outras energias renováveis são fundamentais para reduzir, até 2050, as emissões de gases do efeito estufa a zero.

Segundo a Agência Internacional de Energia, o desenvolvimento de energias limpas é a principal alavanca para reduzir em mais de 25% a demanda de combustíveis fósseis nesta década.

Além disso, as energias limpas permitiriam que as emissões de CO2 provenientes dos combustíveis fósseis diminuíssem 35%, entre agora e 2030.

