Mais de meio milhão de migrantes cruzaram a selva de Darién em 2023

O recorde de mais de meio milhão supera em 100% a cifra de todo o ano anterior, quando 248 mil pessoas passaram pela selva inóspita, segundo dados oficiais do Panamá.

A fronteira natural de Darién tem 266 km de comprimento e 575 mil hectares de superfície, e se tornou um corredor para os migrantes procedentes da América do Sul, que enfrentam na floresta obstáculos naturais e a ação de quadrilhas que roubam, sequestram e estupram.

Mais de meio milhão de migrantes cruzaram neste ano a selva inóspita de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, rumo aos Estados Unidos, um número recorde, que dobra os registros de todo o ano de 2022, informou nesta quarta-feira (6) à AFP o ministro da Segurança do Panamá, Juan Manuel Pino.

Além de venezuelanos, a floresta é atravessada principalmente por equatorianos (50 mil até outubro), haitianos (41 mil) e chineses (18 mil), além de vietnamitas, afegãos e cidadãos de países africanos.

Há pessoas de todas as idades, incluindo bebês. A situação levou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a instalar centros de atendimento a migrantes em diferentes pontos do país.

"As milhares de pessoas que arriscam a vida, muitas vezes acompanhadas de suas famílias, precisam de uma resposta de proteção e assistência humanitária imediata e contínua", ressaltou hoje Olivier Dubois, chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o México e a América Central, em entrevista coletiva na Cidade do Panamá.

Para tentar conter a onda migratória, autoridades panamenhas anunciaram em setembro uma série de medidas, como o aumento da deportação de pessoas que entrarem de forma irregular no país.