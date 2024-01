Itália deixa acordo com a China sobre as Novas Rotas da Seda

A Itália se retirou do controverso acordo com a China sobre as Novas Rotas da Seda, quatro anos depois de sua adesão à iniciativa, informou nesta quarta-feira (6) uma fonte do governo de Giorgia Meloni.

A decisão de abandonar o projeto faraônico de infraestruturas marítimas e terrestres lançado pela China em 2013 foi comunicada a Pequim há três dias, segundo o jornal Corriere della Sera.

Apesar da saída do acordo, a Itália pretende "manter abertas as vias de diálogo político", afirmou uma fonte governamental à AFP.