Governo de Meloni descarta instaurar salário mínimo na Itália

O projeto de lei de centro-esquerda foi substituído por um texto que incumbe o governo de encontrar soluções, no prazo de seis meses, que garantam "remuneração proporcional e adequada" aos funcionários, conforme consta na Constituição. No entanto, não estabelece nenhum mínimo obrigatório.

A Itália é, junto com Finlândia, Suécia, Dinamarca e Áustria, um dos últimos cinco países da União Europeia onde os salários são determinados exclusivamente pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos.

A oposição de centro-esquerda apresentou um projeto de lei para criar um salário mínimo de 9 euros brutos por hora (9,70 dólares ou 48 reais), mas a iniciativa foi rejeitada pela coalizão de direita e extrema direita liderada por Giorgia Meloni.

"É um dia triste para a República. Vocês só estão do lado dos exploradores, deram uma bofetada nos explorados!", lançou, dirigindo-se ao governo, Elly Schlein, secretária nacional do Partido Democrata, principal partido de esquerda.

Durante os debates com a oposição, o Executivo propôs prolongar as convenções coletivas aos trabalhadores que não estão abrangidos pelos mil acordos em vigor, 20% do total.

Muitas convenções ainda estão bem abaixo dos 9 euros brutos na Itália, como as relativas a serviços de limpeza (6,52 euros, 7,02 dólares ou 34,7 reais), catering (7,28 euros, 7,85 dólares ou 38,8 reais) ou turismo (7,48 euros, 8 dólares ou 39,6 reais).

No entanto, a ministra do Trabalho, Marina Elvira Calderone, defendeu que a criação de um "salário decente" não exige necessariamente "a definição de um valor".