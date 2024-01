Galáxias expulsam matéria em forma de ventos

As galáxias expulsam matéria para o seu entorno mais próximo na forma de ventos galácticos, aponta um estudo publicado nesta quarta-feira (6) por pesquisadores, que observaram pela primeira vez esse fenômeno em uma grande amostra de agrupamentos de estrelas.

Há dois anos, esse fenômeno foi observado pela primeira vez em uma galáxia, vista de perfil, graças ao instrumento Muse do telescópio europeu VLT, localizado no Chile. Da região central do seu disco, emergiam perpendicularmente dois cones de gás carregado de matéria: os ventos galácticos.

"Podemos, agora, generalizar essa observação em um grande número de estruturas", declarou Nicolas Bouché, especialista do Centro de Pesquisa Astrofísica de Lyon, França.