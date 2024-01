Fiorentina vence Parma nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Itália

A Fiorentina se classificou de forma dramática nesta quarta-feira (6) para as quartas de final da Copa da Itália ao vencer o Parma nos pênaltis (4-1) após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.

O Parma, que atualmente lidera a Serie B, começou surpreendendo no estádio Artemio Franchi em Florença e fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Adrián Bernabé (21') e Ange-Yoan Bonny (23').

A 'Viola' reagiu na reta final e empatou graças a M'Bala Nzola (83') e Riccardo Sottil, de pênalti (89') levando o jogo para a prorrogação, onde o placar permaneceu inalterado.