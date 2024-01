Fernández e Kirchner se despedem separadamente do governo da Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández, e sua vice, Cristina Kirchner, distantes durante grande parte dos quatro anos do governo que entregarão no domingo ao ultraliberal Javier Milei, se despediram separadamente de seus colaboradores com atos e mensagens.

"Deixo um país em funcionamento", disse Fernández nesta quarta-feira (6), ao falar em uma celebração com funcionários em seu último dia de agenda oficial na Casa Rosada, antes de viajar para a cúpula do Mercosul no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vou embora com a tranquilidade de ter feito tudo o que tinha que fazer para ajudar neste momento", acrescentou o presidente, ungido em 2019 por Kirchner para liderar a chapa de centro-esquerda compartilhada pelos dois e que venceu as eleições daquele ano no primeiro turno com 48,2% dos votos.