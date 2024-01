EUA acusa 4 membros de tropas pró-Rússia na Ucrânia por crimes de guerra

As acusações são as primeiras sob abrigo da lei de crimes de guerra dos Estados Unidos contra "militares associados à Rússia por crimes hediondos contra um cidadão americano", afirmou Garland em uma coletiva de imprensa em Washington.

Os outros são soldados de baixa patente, identificados apenas por seus nomes de batismo: Valerii e Nazar.

A vítima, que não foi identificada, vivia na cidade de Mylove, na região de Kherson, no sul da Ucrânia, e "não participava do conflito armado" entre as tropas de Moscou e Kiev, disse Garland.

O Departamento de Justiça afirmou que ela foi sequestrada em abril de 2022 e mantida presa por pelo menos dez dias.

"Mkrtchyan, Valerii, Nazar e outros supostamente atiraram a vítima de bruços no chão enquanto ela estava nua, amarraram suas mãos atrás das costas, apontaram uma arma à cabeça e espancaram-na fortemente", afirmou o Departamento de Justiça em comunicado.

Budnik ameaçou matá-la e pediu-lhe que dissesse as últimas palavras.

"Pouco depois, Nazar e os outros supostamente realizaram uma simulação de execução", acrescentou.