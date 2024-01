Depardieu é denunciado pela segunda vez por agressão sexual na França

Em um episódio previsto para quinta-feira do programa de investigação "Complément d'enquête" da televisão pública France 2 sobre as diversas acusações contra o ator, Darras acusa Depardieu de tê-la tocado quando tinha 26 anos e atuava como figurante no filme "Nos embalos da disco", de Fabien Onteniente.

Durante a rodagem do longa, Depardieu "colocou suas mãos no meu quadril, nas minhas nádegas" e "me disse claramente: Quer vir ao meu camarim?", explica a atriz, que assegura que "nada mudou" apesar do "não" e que ele seguiu lhe tocando".

Antes dessa denúncia, a Justiça indiciou esse astro do cinema francês em dezembro de 2020 por estupro e agressão sexual contra a atriz Charlotte Arnould, que denunciou em agosto de 2018 dois estupros na casa do ator em Paris.

Desde então, diversas mulheres acusaram-no na imprensa de violêcia sexual.

No início de outubro, Depardieu rechaçou as acusações e denunciou um "linchamento" realizado por um "tribunal midiático".

"Jamais abusei de uma mulher", acrescentou em uma carta aberta publicada no jornal Le Figaro, na qual assegura não ser "nem um estuprador nem um predador".