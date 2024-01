De Bruyne é relacionado pelo Manchester City para disputa do Mundial de Clubes

O meio-campista belga Kevin De Bruyne, afastado dos gramados por lesão desde agosto, foi relacionado pelo Manchester City para disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (6).

Trata-se de uma "inclusão inesperada", como informa a Fifa, já que o retorno do craque dos 'Citizens', atuais campeões europeus, não estava previsto para antes do início de 2024.

O jogador da seleção belga se lesionou na coxa durante a final da Liga dos Campeões da Europa, no início de junho, contra a Inter de Milão, e sentiu novamente a lesão no primeiro jogo da temporada no Campeonato Inglês, em 11 de agosto, contra o Burnley.