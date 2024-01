Cruz é colocada novamente no topo da catedral de Notre-Dame, em Paris

A instalação ocorre dois dias antes da visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao local, exatamente um ano antes de sua reabertura para missas, prevista para oito de dezembro de 2024.

Um guindaste ergueu a cruz e a colocou no topo da agulha da construção pouco depois das 15h00 (11h00 em Brasília).

A catedral de Notre-Dame, em Paris, recuperou sua cruz, que foi colocada no topo de sua agulha nesta quarta-feira (6), observaram jornalistas da AFP nos arredores do templo, atingido por um incêndio em 2019.

A agulha, idêntica à anterior, desenhada pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc no século XIX e que desabou no incêndio, podia ser observada através dos andaimes desde o final de novembro.

Segundo a Presidência francesa, ela "foi montada (...) a partir de desenhos de Viollet-Le-Duc. Trata-se de uma montagem extremamente especializada em madeira, revestida com uma camada de chumbo e acabada, no topo, por uma coroa, um galo e uma cruz de 96 metros" de altura.

Nesta quarta-feira, o galo ainda não estava visível acima da cruz. "Ainda não foi recolocado" no seu lugar, indicou o Palácio do Eliseu, especificando que o item será "abençoado" segundo a tradição católica "nos próximos dias, em uma cerimônia" que acontecerá à margem da visita do chefe de Estado para a próxima sexta-feira.

"É um galo novo", informou a fonte, explicando que o antigo, que não pôde ser recuperado após o incêndio, será "exposto" em um futuro museu.

Na semana passada, Philippe Jost, responsável pela reconstrução da catedral gótica, erguida entre os séculos XII e XIV, sinalizou que assim que o pináculo atingisse os 96 metros, seria "coberto de chumbo".