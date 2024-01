Corte Interamericana pede que Peru se abstenha de libertar Fujimori

A Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu ao Peru que se abstenha de libertar o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) até que analise se a ordem do Tribunal Constitucional do país andino cumpre as decisões anteriores da justiça continental.

Pede-se ao Peru que "abstenha-se de executar a ordem do Tribunal Constitucional do Peru de 4 de dezembro de 2023, na qual foi ordenada a 'liberdade imediata' de Alberto Fujimori, até que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha todos os elementos necessários para analisar se esta decisão cumpre as condições" de suas sentenças prévias, diz a resolução, assinada na terça-feira por seu presidente, Ricardo Pérez Manrique.

O ex-presidente Fujimori governou o Peru com mão de ferro, derrotou a guerrilha maoísta Sendero Luminoso e estava preso por crimes contra a humanidade, antes de o mais alto tribunal do país ordenar a sua libertação "imediata", aos 85 anos.