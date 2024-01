COP28 enfrenta o dilema da energia fóssil ante o aumento da temperatura mundial

Os negociadores da conferência do clima da ONU (COP28) seguiam presos nesta quarta-feira (6) no debate sobre o futuro dos combustíveis fósseis, intensificado por um relatório que revela que o mundo bateu em novembro seu sexto recorde mensal consecutivo de altas temperaturas. A COP28 em Dubai entra nesta quinta-feira em sua segunda semana de negociações sem um texto claro, "repleto de desejos" que expressam na realidade posições extremas, advertiu o responsável da ONU, Simon Stiell à imprensa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os países devem parar de "fingir exageradamente", acrescentou.

Ao mesmo tempo, o observatório do clima europeu Copernicus alertou que o planeta atingiu em novembro o sexto mês consecutivo de recorde de temperatura, o que significa que 2023 será o ano mais quente já registrado. A COP28, que tem a presidência dos Emirados Árabes Unidos, sétimo maior produtor mundial de petróleo, termina oficialmente em 12 de dezembro. O principal objetivo do evento é elevar a ambição coletiva para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, com novos prazos, compromissos mais rigorosos e dados de financiamento concretos. "Esperamos do presidente da COP que seja um mediador honesto, e esperamos liderança", declarou a ministra de Transição Ecológica espanhola, Teresa Ribera. O ponto de partida é o balanço da ação climática desde o Acordo de Paris de 2015, que foi revelado em setembro e provoca muitos questionamentos. A situação é "muito dinâmica" em todos os capítulos que devem ser negociados", afirmou uma fonte que acompanha as discussões.

Em alguns aspectos, como o dedicado à adaptação às mudanças climáticas, não há qualquer consenso, advertiu uma fonte latino-americana que pediu anonimato. A ONU anunciou nesta quarta-feira que o projeto de 24 páginas que foi discutido ao longo da terça-feira será enviado à assembleia geral, que reúne quase 200 países, na noite de quarta-feira (horário local). A partir deste momento, o presidente da COP28, Sultan Ahmer Al Jaber, deve anunciar as próximas fases das negociações.

As conferências do clima da ONU geralmente são coordenadas pelos ministros na segunda fase e até ao final. As organizações de defesa do meio ambiente e os governos mais comprometidos com o combate contra o aquecimento do planeta insistem que é necessário "abandonar" ("phase out") o uso dos combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão) como fontes energéticas o mais rápido possível. Os países produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, são contrários a uma frase muito rigorosa, pois consideram que estas fontes ainda têm um papel importante a desempenhar, propondo desta forma uma "redução" ("phase down").