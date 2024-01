Comunicado do Business Wire :Technology Holdings

Technology Holdings, um banco de investimento internacional com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico sente o prazer de anunciar que atuou como assessor financeiro exclusivo do parceiro Elite ServiceNow com sede em Londres, Unifii em sua venda estratégica à Inetum com suporte da Bain Capital, com sede na França.

Unifii é o maior parceiro independente da Elite ServiceNow no Reino Unido e na Irlanda, sendo reconhecido por sua incomparável experiência em dar suporte a clientes durante suas jornadas de transformação digital. A Unifii possibilita que seus clientes obtenham sucesso nos resultados de negócios mediante fluxos de trabalho comerciais otimizados. A Unifii possui um ecossistema de clientes reconhecido em diversos setores, incluindo finanças, tecnologia e setor público. Sua equipe de especialistas certificados e consultores experientes agrega valor inegável a projetos nacionais e internacionais de seus clientes.

Com a aquisição da Unifii, a Inetum se torna um parceiro europeu líder da ServiceNow, com cerca de 500 especialistas da ServiceNow na Europa e mais de 2.000 certificações. A Inetum oferece um conjunto completo de serviços e soluções de transformação de negócios na plataforma ServiceNow com habilidades operacionais que cobrem um vasto escopo geográfico na ServiceNow, do Reino Unido e Irlanda à Europa Oriental, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Esta presença estratégica na Europa posiciona a Inetum como um ator chave na Europa, oferecendo também recursos offshore na Índia.