Comunicado do Business Wire :RELEX Solutions

A AutoZone começou a atualizar os recursos de seu centro de distribuição em 2019 com as capacidades de previsão e reabastecimento altamente configuráveis fornecidos pela RELEX. Com base na implementação e nos resultados bem-sucedidos nos EUA e México, a AutoZone decidiu agora implementar a RELEX para dar suporte às suas operações de centro de distribuição (CD) no Brasil. Essa expansão faz parte dos esforços da AutoZone para simplificar os processos da cadeia de suprimentos de toda a empresa e aumentar a eficiência operacional e a escalabilidade.

A AutoZone, Inc., líder na distribuição de peças de reposição e acessórios automotivos nas Américas, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo.

O Brasil apresenta alguns desafios únicos devido às práticas de fornecimento independentes e às diversas marcas e modelos de carros no mercado sul-americano. O sistema existente de cadeia de suprimentos da AutoZone no Brasil era altamente manual e independente dos sistemas usados nos EUA e no México. A RELEX acomodará e dará suporte às operações da AutoZone no Brasil, aproveitando a solução existente usada nos EUA e no México, uma abordagem alinhada com os objetivos de negócios e de TI da AutoZone.

"Estamos totalmente comprometidos em aumentar a eficiência do planejamento e dos pedidos em nossas equipes", disse Michelle Borninkhof, vice-presidente sênior e diretora de informações e satisfação do cliente na AutoZone. "A RELEX fornece soluções com enorme flexibilidade, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e aprimorando nosso gerenciamento de exceções. Com seu apoio, estamos confiantes em nossa capacidade de otimizar a cadeia de suprimentos de ponta a ponta em nossas operações globais."

"Estamos entusiasmados em anunciar a expansão de nossa parceria com a AutoZone", disse Keith Adams, vice-presidente sênior da América do Norte da RELEX Solutions. "Essa etapa fundamental destaca o valor que agregamos ao gerar benefícios comerciais tangíveis e, ao mesmo tempo, garantir a escalabilidade e a adaptabilidade às demandas do mercado em constante evolução. Estamos orgulhosos em apoiar a AutoZone em sua busca por uma cadeia de suprimentos otimizada e pronta para o futuro, e esperamos ter uma colaboração contínua e bem-sucedida."

Sobre a RELEX Solutions

A RELEX Solutions ajuda os varejistas e as marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, maximizando a satisfação do cliente e minimizando os custos operacionais. Nossa plataforma de planejamento de varejo e cadeia de suprimentos unificada, líder de mercado, ajuda os varejistas e as empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar o planejamento de demanda, mercadorias, cadeia de suprimentos e operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Impulsionamos a disponibilidade recorde de produtos, o aumento das vendas, a melhoria da sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, equipe e capacidade. Marcas líderes como Dollar Tree e Family Dollar, Rite Aid, Ahold Delhaize e PetSmart confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de suprimentos e planejamento de varejo. Acesse relexsolutions.com para saber mais.

Sobre a AutoZone: