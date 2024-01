Comunicado do Business Wire :Lenovo

O CRaaS se alinha com os 18 principais controles essenciais do CIS para defesa cibernética e fornece:

O CRaaS é a oferta mais recente no compromisso da Lenovo para ajudar a proteger os clientes e seus dados confidenciais, complementando sua prática Security by Design, que protege dispositivos em todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto, e o Lenovo ThinkShield, que oferece recursos avançados de segurança em todo o portfólio de hardware, software e serviços da Lenovo.

"A segurança é uma das questões mais urgentes de nosso tempo e é fundamental para promover a transformação e o crescimento dos negócios", disse Ann Johnson, vice-presidente corporativa, Desenvolvimento de Negócios de Segurança Microsoft. "Com a Lenovo, vamos capacitar as empresas para que se tornem mais resilientes, seguras e produtivas com soluções e serviços completos de segurança com tecnologia de IA."

O CRaaS será enriquecido pela participação da Lenovo na Visualização Privada do Parceiro Copilot da Segurança da Microsoft. O Copilot da Segurança é o primeiro produto de segurança com tecnologia de IA que permite aos profissionais de segurança responder rapidamente às ameaças, processar sinais na velocidade da máquina e avaliar a exposição a riscos em minutos. Ele combina um modelo avançado de linguagem grande (LLM) com um modelo específico para segurança que é fundamentado na inteligência global exclusiva sobre ameaças da Microsoft e em mais de 65 trilhões de sinais diários. Para saber mais, leia o anúncio da Microsoft.

"Os clientes da Lenovo querem proteção mais ampla e visibilidade em suas empresas, uma abordagem zero-trust e processos de segurança e conformidade automatizados, tudo isso enquanto simplificam o seu relacionamento com os fornecedores e gerenciam com eficácia os custos com tecnologia. A Resiliência Cibernética como Serviço é nossa solução abrangente para ajudar empresas a enfrentar com eficácia ataques cibernéticos sofisticados e frequentes ao mesmo tempo que lidam com outros desafios de segurança cibernética, como a conformidade regulatória e restrições orçamentárias", disse Marc Wheelhouse, diretor de segurança, Grupo de Soluções e Serviços da Lenovo.

O CRaaS aborda os crescentes desafios de segurança em empresas de todos os tamanhos. A Pesquisa global anual da Lenovo com CIOs descobriu que a privacidade/segurança dos dados (68%) e a segurança cibernética/ransomware (68%) são os dois principais desafios que as empresas acham mais difícil de enfrentar.1 Com centenas de ferramentas de segurança diferentes à disposição, as empresas enfrentam desafios na hora de implantar soluções díspares em uma arquitetura de segurança coesa. O CRaaS pretende simplificar o ecossistema de segurança empresarial com a oferta de uma solução abrangente que traz todo o poder da pilha de segurança da Microsoft e é totalmente gerenciada pela Lenovo. Oferecer recursos de segurança por meio de um modelo de consumo "como um Serviço" descarregará tarefas trabalhosas e demoradas para liberar clientes e reduzir custos indiretos.

O conjunto de serviços de segurança CRaaS da Lenovo tem disponibilidade prevista para abril de 2024. Para mais informações, acesse aqui: https://techtoday.lenovo.com/us/en/services/cyber-resiliency

