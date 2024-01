Comunicado do Business Wire :Cloudflare, Inc.

A lista da Fortune Future 50 complementa métricas tradicionais de desempenho com uma avaliação das perspectivas de crescimento a longo prazo das maiores empresas de capital aberto do mundo. As empresas listadas foram determinadas com 30% da pontuação da empresa vencedora com base no potencial do mercado, definido como o crescimento futuro esperado conforme determinado pelos preços das suas ações nos mercados financeiros, e, os outros 70%, baseados na capacidade da empresa de entregar de acordo com esse potencial. Essa última parte da pontuação compreende 19 fatores, selecionados pela habilidade de prever o crescimento nos próximos cinco anos, se classificando em quatro categorias: estratégia; tecnologia e investimentos; pessoas; e estrutura.

"Na Cloudflare, acreditamos que temos o privilégio e a responsabilidade de ajudar a criar uma internet mais segura, confiável e conectada. Com organizações de todos os tamanhos e setores se voltando à Cloudflare para proteger e conectar qualquer coisa online, estamos ajudando a tornar seus colaboradores, aplicativos e redes mais rápidos e mais seguros em qualquer lugar, ao passo em que reduzem a complexidade e o custo", afirmou Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare. "Nosso reconhecimento na Fortune Future 50 é mais um exemplo de como a indústria nota nosso comprovado ritmo de inovação e comprometimento com entregar soluções de missão crítica para nossos clientes e para a internet como um todo".

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder em nuvem de conectividade, anunciou hoje que foi nomeada uma empresa Fortune Future 50 em 2023, classificada em sexto lugar na lista das cinquenta maiores empresas. A Fortune e o BCG Henderson Institute examinaram mais de 1.700 empresas de capital aberto em todo o mundo, classificando as 50 maiores com base em uma avaliação das perspectivas de crescimento a longo prazo, levando em consideração indicadores e sinais do seu potencial futuro. A inclusão da Cloudflare na Fortune Future 50 vem na sequência de um momento notável em termos financeiro, tecnológico e de clientes. Durante os primeiros três trimestres de 2023, a Cloudflare aumentou sua grande base de clientes em 34% ano a ano e ajudou a descobrir a ameaça online que levou ao maior ataque cibernético na história da internet.

Sobre a Cloudflare

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é uma empresa com liderança em nuvem de conectividade. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada e mais completa de produtos nativos da nuvem e ferramentas de desenvolvimento para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela - desde grandes marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos do mundo todo.

Saiba mais sobre a nuvem de conectividade da Cloudflare em cloudflare.com/connectivity-cloud. Saiba mais sobre as últimas tendências e insights da internet em https://radar.cloudflare.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada, cujas declarações envolvem riscos e incertezas substanciais. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas por termos como "pode", "irá", "deveria", "esperar", "explorar", "planejar", "antecipar", "poderia", "pretender", "alvo", "projetar", "contemplar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar", ou o negativo desses termos ou outras palavras e expressões semelhantes que dizem respeito às expectativas, estratégias, planos ou intenções da Cloudflare. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras de identificação. As declarações prospectivas expressas ou implícitas neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas da Cloudflare para crescimento futuro, a oportunidade de mercado para os produtos e a tecnologia da Cloudflare, o desenvolvimento tecnológico da Cloudflare, operações futuras, crescimento, iniciativas ou estratégias e comentários feitos pelo cofundador e CEO da Cloudflare e outras pessoas. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a uma série de fatores, incluindo, entre outros, riscos detalhados nos registros da Cloudflare junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo o relatório trimestral da Cloudflare no Formulário 10-Q arquivado em 2 de novembro de 2023, bem como outros registros que a Cloudflare possa fazer de tempos em tempos junto à SEC.

As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa se referem apenas aos eventos ocorridos na data em que as declarações foram feitas. A Cloudflare não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. A Cloudflare não alcançar os planos, intenções , ou expectativas divulgadas em suas declarações prospectivas e você não deve depositar confiança indevida em suas declarações prospectivas.

© 2023 Cloudflare, Inc. Todos os direitos reservados. Cloudflare, o logotipo da Cloudflare e outras marcas da Cloudflare são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Cloudflare, Inc. nos EUA e em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Cloudflare, Inc. Daniella Vallurupalli Vice-presidente, chefe de comunicações globais press@cloudflare.com

