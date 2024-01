Comunicado do Business Wire :BYD

BYD Equador (daqui em diante BYD) e a Organização Latino-americana de Energia (OLADE) anunciaram que um Acordo de Cooperação Internacional foi formalizado recentemente, com o objetivo de promover a causa da mobilidade elétrica na América Latina e região do Caribe. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231206905804/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BYD and OLADE Form Strategic Partnership (Left?Executive Secretary of OLADE, Andrés Rebolledo Smitmans?Right?Country Manager of BYD Ecuador, Jorge Burbano) (Photo: Business Wire)

A OLADE, sob a liderança de seu secretário executivo, Andrés Rebolledo Smitmans, e a BYD, representada por Jorge Burbano, gerente nacional da BYD Equador, assinaram este acordo, solidificando o compromisso mútuo para promover os veículos elétricos e acelerar as transições energéticas na região. Estabelecida em 1973, a OLADE é uma respeitada organização de cooperação intergovernamental que se dedica a promover a integração energética, desenvolvimento e conservação na América Latina e na região do Caribe. Por outro lado, a BYD, que foi fundada em 1995, se destaca como uma empresa líder em tecnologia com foco em inovação em vários setores da indústria, incluindo o automotivo, eletrônico, trânsito ferroviário e novas energias. A colaboração descrita neste acordo abrangerá elementos essenciais, como promover a mobilidade sustentável, a realização de workshops e a oferta de formação especializada em mobilidade elétrica. Estas iniciativas terão como alvo os setores público e privado, mundo acadêmico, corporações especializadas e sociedade civil na América Latina e no Caribe. Além disso, a parceria envolverá visitas no local e demonstrações técnicas nas instalações da OLADE, com foco especialmente em mobilidade elétrica para universidades, centros de tecnologia, instituições educacionais, corporações e organizações relacionadas. Os veículos da BYD serão utilizados nos estudos de eletromobilidade da OLADE, se alinhando aos planos de trabalho da OLADE. A BYD deve contribuir significativamente para esta colaboração ao fornecer um modelo de carro elétrico TANG EV, juntamente com a estação de recarga. Este equipamento será usado para demonstrar a infraestrutura e autonomia elétrica, enfatizando as vantagens de se usar veículos elétricos. Ao comentar sobre a parceria, Jorge Burbano, gerente nacional da BYD Equador, afirmou: "Estamos profundamente honrados com essa colaboração com a OLADE para aproveitar nossa experiência em soluções de mobilidade elétrica e energia. Nossa missão conjunta é essencial - reduzir as emissões de CO2 e contribuir com os esforços globais para resfriar a terra em 1?. Tenho certeza de que nossa cooperação será referência para a transferência de conhecimento e pesquisa, promovendo o desenvolvimento sustentável e segurança energética na região." O secretário executivo da OLADE, Andrés Rebolledo, destacou a importância do recente acordo como um compromisso fundamental para a integração energética regional e a cooperação em benefício dos 27 países membros da OLADE. Ele enfatizou a importância da transição para uma visão sustentável na América Latina e Caribe, defendendo uma perspectiva de longo prazo em integração de energia. Este marco significa uma notável colaboração entre ambas as entidades, dedicada a um futuro mais limpo e sustentável para a região. Ela se concentra em áreas prioritárias, como a eletrificação da mobilidade e o treinamento de mobilidade sustentável, com a possibilidade de se celebrar acordos específicos para a execução de projetos alinhados com objetivos compartilhados.

Por meio deste acordo, a BYD e a OLADE reafirmam sua dedicação à integração energética regional e cooperação em benefício dos países membros. Ao colaborar estreitamente e implementar projetos conjuntos, eles almejam promover o desenvolvimento sustentável e otimizar os recursos e transportes energéticos por meio de fontes de energia limpas na região. Sobre a BYD A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informações, visite www.bydglobal.com. Sobre a BYD Auto Fundada em 2003, BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada à promoção de inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos 'plug-in'. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou, nos últimos anos, avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia super-híbrida DM-i, a Plataforma eletrônica 3.0, a tecnologia CTB, a Plataforma eletrônica4, o sistema de controle inteligente de carroceria BYD DiSus e o sistema super-híbrido DMO. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando para veículos elétricos, e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 10 anos consecutivos.