Comunicado do Business Wire :AnyQuest

A AnyQuest, facilitadora de IA empresarial, anunciou hoje a disponibilidade do AnyQuest PyAQ, uma plataforma de código aberto de baixo código para aplicativos cognitivos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231206069829/pt/ Generative AI Cognitive apps can be deployed on AnyQuest and accessed from business applications and services with LLMs and plug-in tools. AnyQuest is an Enterprise AI enabler with an open-source, low-code development platform.

Os aplicativos cognitivos aumentam a produtividade do trabalhador do conhecimento ao integrar a IA generativa com soluções empresariais para gerenciamento de relacionamento com o cliente, automação de marketing, planejamento de recursos empresariais, gerenciamento da cadeia de suprimentos e muitos outros. Ao contrário de chatbots interativos GPT e copilotos, aplicativos cognitivos podem ser executados completamente sem intervenção humana. Eles não sacrificam precisão por velocidade e podem ser executados por mais tempo para processar mais dados, usar diferentes tipos de modelos de IA maiores ou iniciar trabalhos de longa duração por meio de aplicativos empresariais conectados e sistemas robóticos. Os usuários do AnyQuest PyAQ definem aplicativos cognitivos visualmente como diagramas de fluxo ou declarativamente como declarações em uma linguagem de script de baixo código. A natureza declarativa dos aplicativos cognitivos permite otimização automática, paralelismo maciço, aceleração de hardware, segurança robusta e controle. "Estamos lançando uma implementação de código aberto do AnyQuest para permitir a rápida prototipagem e teste de aplicações cognitivas em organizações que exploram e pilotam IA generativa", disse Dmitri Tcherevik, fundador do AnyQuest, anteriormente CTO da Progress Software. "Depois de testados, os aplicativos podem ser implantados em uma versão mais robusta do AnyQuest baseada em nuvem para melhorar desempenho, escalabilidade, segurança e controle." Para começar a usar o AnyQuest PyAQ, uma plataforma de baixo código para aplicativos cognitivos, acesse https://www.anyquest.ai. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

