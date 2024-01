Comunicado do Business Wire :Adani Green Energy Limited

A Adani Green Energy Limited (AGEL), a maior parceira de soluções de energia renovável da Índia e uma das líderes mundiais, obteve a notável posição de segundo maior desenvolvedor internacional de energia solar fotovoltaica, no mais recente Relatório Global Anual do Mercom Capital Group.

Segundo o relatório, o excepcional desempenho e contribuição da AGEL com o cenário de energias renováveis concederam a ela o prestigiado segundo lugar entre os principais desenvolvedores de energia solar fotovoltaica do mundo. Com uma impressionante capacidade solar total de 18,1 GW, que abrange projetos operacionais, em construção e outorgados (contratados por PPA), a AGEL consolida a sua significativa posição no setor mundial de energia solar. Com uma capacidade total de 41,3 GW, a TotalEnergies, com sede em França, emergiu ao topo.

Ao se pronunciar sobre a classificação, Gautam Adani, Presidente do Adani Group, disse, "Estamos comprometidos com energias renováveis em grande escala, desenvolvendo um ecossistema de produção nacional totalmente integrado e soluções de hidrogênio ecológico. A nível de portfólio da Adani, um investimento total de US$ 75 bilhões (até 2030) em nossas iniciativas de transição energética irá impulsionar nossa visão de obter 45 GW de capacidade de energia renovável até 2030 e intensificar o papel essencial desempenhado pela AGEL a caminho da Índia para a descarbonização."

O Mercom Capital Group, uma reconhecida empresa de comunicações e pesquisa de energia limpa, divulgou seu relatório que descreve os dez principais desenvolvedores internacionais de energia solar fotovoltaica em grande escala com base em dados compilados de julho de 2022 a junho de 2023. Inclui dados de projetos com capacidade superior a 1 MW, abrangendo capacidade operacional, projetos em construção e projetos com Contrato de Aquisição de Energia (PPA) outorgado.

Saiba mais sobre o relatório

Os 10 principais desenvolvedores representam 145 GW de projetos solares operacionais, em construção e outorgados (contratados por PPA) durante o período do relatório. Deste total, 49,5 GW dos projetos estavam em operação, 29,1 MW estavam em construção e 66,2 GW estavam em trâmite (contratados por PPA).

