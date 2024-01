Combates intensos em cidade do sul de Gaza cercada por tropas israelenses

Tropas israelenses bombardearam, nesta quarta-feira (6), a cidade sitiada de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, onde os moradores tentam encontrar abrigo em meio aos combates mais intensos em dois meses de guerra contra o Hamas. As ruas da cidade, onde também operam as tropas terrestres israelenses, estavam praticamente vazias na manhã desta quarta-feira, enquanto os hospitais não param de receber mortos e feridos, segundo os correspondentes da AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Centenas de milhares de civis reúnem-se nesta cidade e nos seus arredores, muitos deles deslocados várias vezes desde o início desta guerra, que os empurra para um perímetro cada vez mais estreito perto da fronteira fechada com o Egito.

Milhares deles continuam fugindo em direção à cidade de Rafah, no sul, seguindo as instruções do Exército israelense. "Estávamos no centro de Khan Yunis. A cidade inteira sofre destruições e bombardeios incessantes. Há muitas pessoas lá que chegam do norte em condições desastrosas, sem refúgio, em busca de seus filhos", disse Hassan al Qadi, morador de Khan Yunis, deslocado em Rafah. "Queremos entender. Se eles querem nos matar, deveriam nos cercar em um lugar e nos eliminar todos juntos. Mas nos forçar a mudar de um lugar para outro não é justo", disse ele. Depois de entrarem no norte da Faixa de Gaza por terra, em 27 de outubro, as tropas israelenses expandiram as suas operações a todo o território controlado pelo movimento islamista Hamas. Israel prometeu eliminar o grupo após o ataque de 7 de outubro, no qual milicianos islamistas mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses.

A ofensiva contra Gaza deixou 16.248 mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo o governo dirigido pelo Hamas. O comandante do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, anunciou na terça-feira que suas tropas estão "cercando a área de Khan Yunis". "Tomamos muitos redutos do Hamas no norte da Faixa de Gaza e agora estamos agindo contra os seus redutos no sul", disse ele. Fontes do Hamas e da Jihad Islâmica explicaram à AFP que os seus milicianos estão combatendo as tropas israelenses para impedir que entrem em Khan Yunis.

Segundo a assessoria de imprensa do governo do Hamas, o fogo de artilharia deixou "dezenas de mortos e feridos" na madrugada de terça para quarta-feira no leste desta cidade. O Ministério da Saúde do movimento também reportou um bombardeio contra o campo de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), que deixou seis mortos, e outro com vários mortos em Jabaliya (norte).