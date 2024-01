Cidade do sul de Gaza cercada por tropas israelenses registra intensos combates

Centenas de milhares de civis se dirigiram para esta cidade e arredores, muitos deles deslocados várias vezes desde o início desta guerra, que os empurra para um perímetro cada vez mais estreito perto da fronteira com o Egito, que permanece fechada.

As ruas da cidade, onde também operam as tropas terrestres israelenses, estavam praticamente vazias na manhã desta quarta, enquanto os hospitais não param de receber mortos e feridos, segundo correspondentes da AFP.

Tropas israelenses bombardearam, nesta quarta-feira (6), a cidade sitiada de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, onde os moradores tentam encontrar abrigo em meio aos combates mais intensos em dois meses de guerra contra o Hamas.

"A cidade inteira sofre destruições e bombardeios incessantes. Há muitas pessoas lá que chegam do norte em condições desastrosas, sem refúgio, em busca de seus filhos", disse Hassan al Qadi, morador de Khan Yunis.

"Queremos entender. Se eles querem nos matar, deveriam nos cercar em um lugar e nos eliminar todos juntos. Mas nos forçar a mudar de um lugar para outro não é justo", disse ele.

Depois de entrarem no norte da Faixa de Gaza em 27 de outubro, as tropas israelenses expandiram as suas operações para todo o território governado desde 2007 pelo movimento islamista Hamas.

Israel prometeu eliminar o grupo após o ataque de 7 de outubro, no qual milicianos islamistas mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses.