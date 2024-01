Canto lírico italiano é incluído no patrimônio da Unesco

A Unesco incluiu, nesta quarta-feira (6), o canto lírico italiano em seu patrimônio imaterial, uma decisão comemorada pela Itália como uma marca de "excelência mundial".

De Scarlatti a Verdi, passando por Monteverdi, as grandes óperas italianas são cantadas no mundo inteiro, melhoradas por interpretações famosas como a do tenor Luciano Pavarotti (1935-2007).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Transmitida oralmente de professor a aluno, esta prática favorece a coesão coletiva e a memória sociocultural. É um meio de expressão livre e diálogo intergeracional, seu valor cultural é reconhecido em nível nacional e internacional", considera a Unesco.