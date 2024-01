Brasil confia em fechar acordo UE-Mercosul em um 'futuro próximo'

Em uma reunião ministerial prévia ao encontro do Mercosul, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que houve "avanços importantes" nas negociações com o bloco europeu sobre esse acordo que está há mais de duas décadas sobre a mesa e que criaria a maior zona de livre comércio do planeta.

Por sua vez, o chanceler Mauro Vieira destacou a "dimensão estratégica" que o acordo comercial com a UE tem para o Mercosul, e apontou que espera que seja assinado "em breve".

As declarações ocorreram um dia antes da cúpula de mandatários dos países-membros do Mercosul, durante a qual o Brasil, presidente pro tempore do bloco, esperava fechar o acordo.

Nas últimas semanas, as negociações entre o Mercosul - que além do Brasil, conta com Argentina, Paraguai e Uruguai - e o bloco de 27 países europeus se intensificaram, com avanços e um certo clima de consenso.

Nos últimos dias, porém, a França mostrou sua discordância com o texto atual, a Argentina considerou que "não estão dadas as condições" para sua conclusão, e, nos bastidores, os atores se responsabilizaram mutuamente pelo impasse.

Mesmo assim, ao longo desta semana, Lula manteve seu empenho para fechar o tratado no Rio.

"Eu não vou desistir enquanto não conversar com todos os presidentes e ouvir o 'não' de todos", disse na segunda-feira em Berlim ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz.