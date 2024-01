Betis sofre, mas vence modesto Villanovense (2-1) e avança na Copa do Rei

O Betis sofreu para vencer de virada por 2 a 1 o modesto Villanovense, da 2ª RFEF (quarta divisão do futebol espanhol), nesta quarta-feira (6), pela segunda fase da Copa do Rei. Israel Cano colocou o Villanovense na frente, mas quase no fim do tempo regulamentar Abde empatou (89') e nos acréscimos Borja Iglesias (90'+3) deu aos andaluzes uma vaga nos 16-avos de final da Copa do Rei. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Betis teve o controle do jogo, mas não conseguiu traduzir em gols seu domínio no estádio Municipal Villanovense até mergulhar no desespero ao ficar atrás no placar.

O Villanovense saiu na frente quando Cano entrou na área do Betis e depois de se livrar de três adversários, quase sem ângulo, tocou a bola para Rui Silva fazer 1 a 0 (63'). Com a desvantagem placar, o Betis partiu com tudo em busca do empate, mas teve que esperar quase até o apito final, quando Abde aproveitou uma bola na cara do gol para fazer 1 a 1 (89'). O gol foi um duro golpe para o Villanovense, que pouco depois viu Borja Iglesias finalizar um passe de Miranda da esquerda na pequena área (90'+3), dando a vaga ao Betic e evitando a prorrogação. O Betis evitou o destino do Almería, eliminado nesta quarta-feira ao perder por 1 a 0 para o Barbastro, também da 2ª RFEF. Um gol de cabeça de Franc Carbonell 'Franky' (28') deu ao Barbastro a vitória em seu primeiro confronto com um time da primeira divisão e a classificação para as oitavas de final do torneio. O Almería, lanterna de LaLiga, onde ainda não venceu, aprofundou sua crise com a derrota para uma equipe de divisão muito inferior.

"Esta eliminação é um duro golpe e um descrédito", reconheceu o treinador do Almería, Gaizka Garitano. A equipe andaluza não encontrou uma maneira de superar a retranca montada pelos donos da casa, apesar de ter ficado com a bola durante praticamente todo o primeiro tempo. O Barbastro quase não levou perigo à meta adversária até meia hora depois, quando Franky desviou de cabeça uma bola alçada na área marcando o gol da vitória (28').

Com o passar dos minutos, o nervosismo e a ansiedade tomaram conta do Almería, que se tornou o primeiro time da primeira divisão a cair nesta edição da Copa do Rei. Em outra partida, os gols de Radamel Falcao (89') e Raúl de Tomás (90'+4) salvaram o Rayo Vallecano contra o modesto Yeclano da 2ª RFEF. A Real Sociedad fez sua parte diante do modesto Andratx, a quem venceu por 1 a 0 com um gol do português André Silva (56'), enquanto o Alavés derrotou o Terrassa da 2ª RFEF por 1 a 0 com um gol de Xeber Alkain que ficou cara a cara diante do goleiro Marcos Pérez (21').