Bayern anuncia contratação do atacante espanhol Bryan Zaragoza

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação do jovem atacante espanhol Bryan Zaragoza, atualmente no Granada, que assinou contrato até 2029 e se apresentará ao clube bávaro na próxima temporada.

"Granada e Bayern de Munique chegaram a um acordo para a transferência definitiva de Bryan Zaragoza a partir da temporada 2024/2025", informou o clube espanhol em sua página na internet.

Aos 22 anos, Zaragoza seguirá até o final da atual temporada no Granada, que no momento ocupa a 19ª colocação do Campeonato Espanhol.