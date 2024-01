Atores de Hollywood ratificam acordo para encerrar greve

"Esta é uma era dourada para o SAG-AFTRA e o nosso sindicato nunca foi tão forte", afirmou a presidente do sindicato, Fran Drescher, em um comunicado.

O Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) anunciou que 78% dos membros votaram a favor da aprovação do contrato plurianual e 22% votaram contra.

Os atores de Hollywood aprovaram por ampla margem o novo acordo com os estúdios para encerrar a greve que paralisou por meses as produções de cinema e televisão.

Hollywood aguardava com ansiedade o resultado da votação, que terminou às 17H00 de terça-feira na costa oeste dos Estados Unidos (22H00 de Brasília), em meio aos temores de que a indústria retornasse ao cenário de caos enquanto ainda se recuperava das greves (os roteiristas pararam antes dos atores) que duraram meses.

"Com esta votação, a indústria e os empregos que ela sustenta poderão retornar com força total", afirmou a aliança em um comunicado.

A Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que representa a Netflix Inc., Walt Disney e outros grandes estúdios, elogiou a ratificação do contrato sindical.

"Assinando isto, não ganhamos nada. Voltando à greve, temos a possibilidade de conseguir um pouco mais", declarou.

O acordo também inclui salários maiores e bônus reforçados para papéis de protagonismo em série ou filmes de sucesso.

Este acordo já havia sido ratificado pela diretoria do sindicato, mas não de forma unânime. Os líderes do SAG-AFTRA organizaram uma campanha para pedir a aprovação urgente do acordo.