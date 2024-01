Ataque a tiros em Las Vegas deixa 3 mortos

Um ataque a tiros no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, EUA, deixou 3 vítimas nesta quarta-feira, 6, segundo afirmou o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas.

As autoridades afirmaram que as múltiplas vítimas foram registradas por volta do meio-dia de hoje. "Estamos respondendo a relatos preliminares de um #ActiveShooter no campus da UNLV perto do BEAM Hall. Parece haver várias vítimas neste momento", disse o Departamento da Polícia em uma declaração na rede social X.

A polícia confirmou ainda nesta tarde que o suspeito do ataque a tiros foi morto.