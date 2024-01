Aston Villa vence (1-0) e aumenta crise do Manchester City

Apesar de ter um elenco mais modesto que o do City, o Aston Villa mostrou seu status de equipe revelação desta Premier League e com esta vitória supera o time de Guardiola na classificação, ficando em terceiro (com 32 pontos), a quatro do Arsenal (36).

No duelo entre dois dos mais conceituados treinadores espanhóis, o esquema tático de Emery prevaleceu sobre o de Guardiola e sua equipe conquistou os três pontos graças a um gol de fora da área do meia Leon Bailey (73').

O time do Birmingham se destacou pelo bom jogo coletivo e no primeiro tempo chutou 13 vezes na direção do gol dos 'Citizens', um número bastante incomum para as equipes de Guardiola, que costumam ter a posse de bola e dominar os jogos.

Aos 44 minutos, o árbitro anulou um gol de cabeça do brasileiro Douglas Luiz, meio-campista do Villa, porque a bola saiu saiu no momento do cruzamento do francês Lucas Digne que antecedeu o gol.

O Aston Villa também se beneficiou da boa partida do seu goleiro, o argentino 'Dibu' Martínez, que com uma magnífica defesa em dois tempos na primeira etapa impediu o norueguês Erling Haaland de marcar aquele que teria sido o seu 15º gol no campeonato.

Com problemas ofensivos nesta quarta-feira e com a falta de solidez defensiva que se arrasta desde o início da temporada, os 'Citizens' emendaram o quarto jogo sem vencer e caíram para a quarta posição da tabela, com 30 pontos.