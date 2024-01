Associação Internacional de Surfe celebra pausa nas obras da sede olímpica do Taiti

A Associação Internacional de Surfe (ISA) celebrou nesta quarta-feira (6) a decisão do governo da Polinésia Francesa de suspender as obras na sede de Teahupo'o dos Jogos Olímpicos de 2024, após os danos causados aos corais durante um evento teste antes da instalação de uma nova torre para os árbitros.

"Desde o início do processo de organização das provas olímpicas de surfe na Polinésia Francesa, a ISA sempre insistiu que a proteção da natureza de Teahupo'o era uma prioridade", acrescentou a nota.

Responsável pela organização do evento olímpico da modalidade, a ISA destacou que "as instalações e infraestruturas são responsabilidade do Comitê Organizador Paris-2024, em coordenação com o governo franco-polinésio".

Para os Jogos Olímpicos, as autoridades planejaram a instalação de uma nova torre de alumínio em Teahupo'o, já que a utilizada habitualmente pelos árbitros durante as competições de surfe, de madeira, "não atende aos padrões há uma década", segundo o comitê organizador.

O projeto, no entanto, tem forte oposição local e várias associações, ambientalistas e moradores da cidade acreditam que as obras podem danificar o fundo do mar.

Nas redes sociais, muitos surfistas, incluindo o astro Kelly Slater, criticaram a nova torre.