Americano é detido na Venezuela por 'conspirar' em disputa territorial

Um americano foi detido no fim de outubro na Venezuela sob a acusação de "conspirar" com a petrolífera ExxonMobil na disputa entre Caracas e a Guiana por Essequibo, região rica em petróleo, informou nesta quarta-feira (6) o procurador-geral, Tarek William Saab, que incluiu no caso políticos da oposição.

Segundo Saab, o americano Savoi Jadon Wright fez parte de um esquema para "conspirar" em uma tentativa de boicote contra o referendo que a Venezuela realizou no domingo em meio a uma disputa territorial centenária, na qual foi aprovada a criação de uma província venezuelana em Essequibo.

Wright usou criptomoedas e "grandes quantias em dinheiro para evitar controles financeiros e mascarar a origem e o destino dos fundos usados para conspirar", ressaltou o procurador, sem dar detalhes sobre o destino do dinheiro.