A irmã, a vice e a namorada, as mulheres do círculo íntimo de Milei

Solteiro, sem filhos e com pouquíssimos amigos nos quais confia. Javier Milei, que, neste domingo, assume como presidente da Argentina, tem como seu círculo mais próximo três mulheres: sua irmã, sua vice-presidente e sua namorada.

Karina Milei, a irmã mais nova chamada pelo novo mandatário argentino de "a chefe", é a pessoa mais importante de sua vida, de acordo com suas próprias palavras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que eu faria se hoje fosse meu último dia? Estaria com meus filhinhos, com Conan, Murray, Milton, Robert e Lucas. Estaria com minha irmã, que é um sol de ser humano", escreveu em seu livro "Javier Milei. El camino del libertario".