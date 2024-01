Zelensky cancela intervenção ante Congresso dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, cancelou sua participação no Congresso dos Estados Unidos programada para esta terça-feira (5), na qual pediria a continuidade do financiamento militar contra a invasão russa, disse o presidente democrata do Senado, Chuck Schumer.

"Zelensky não pode comparecer à nossa sessão informativa às 15:00 horas, algo aconteceu no último minuto", informou o legislador americano à imprensa.