Violência étnica deixa 13 mortos no nordeste da Índia

Ao menos 13 pessoas morreram em tiroteios no estado indiano de Manipur (nordeste), cenário de violência étnica há sete meses, segundo uma autoridade regional e a imprensa local.

Mais de 200 pessoas morreram no estado desde que a violência explodiu em maio entre a maioria hindu meitei e a minoria cristã kuki.

Uma autoridade do governo do estado afirmou à AFP na segunda-feira à noite que os corpos foram encontrados em uma área próxima da fronteira com Mianmar.