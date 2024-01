Tripulantes de avião militar americano que caiu no Japão são declarados mortos

Os oito tripulantes do avião militar americano Osprey, que caiu no Japão no final de novembro, foram considerados mortos, informou a Força Aérea dos Estados Unidos nesta terça-feira (5).

A aeronave CV-22 caiu no dia 29 de novembro, perto da ilha de Yakushima, durante uma missão de treinamento de rotina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As Forças Armadas passaram de uma operação de busca e resgate a uma de busca e recuperação" de corpos, considerando que é "pouco provável" que haja sobreviventes, declarou em comunicado o Comando de Operações Especiais da Força Aérea.