Rússia afirma que neutralizou dezenas de drones na Crimeia e no Mar de Azov

"Uma tentativa do regime de Kiev de cometer um ataque terrorista com drones aéreos (...) foi frustrada", afirmou o Ministério russo da Defesa em um comunicado.

Em outro comunicado, o ministério afirmou que impediu uma "nova tentativa de ataque do regime de Kiev" ao destruir quatro drones e interceptar outros dois sobre o Mar de Azov.

A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é alvo frequente de ataques por ser a base de retaguarda da Frota Russa do Mar Negro e uma rota de abastecimento crucial para as forças russas no sul e leste da Ucrânia.

bur/lpa/mas/dbh/fp