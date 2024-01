Rede social X defende sua atuação nos distúrbios de Dublin

A rede social X (antigo Twitter) defendeu seu comportamento durante os recentes distúrbios em Dublin, que foram desencadeados e alimentados, em parte, por contas da extrema direita irlandesa na plataforma.

X considerou "imprecisas" as afirmações da ministra da Justiça, Helen McEntee, segundo as quais a rede social não teria estabelecido um diálogo com a polícia durante os incidentes de 23 de novembro.

Veículos das forças de segurança e de transporte público foram queimados, lojas foram saqueadas nos distúrbios que autoridades descreveram como os piores em Dublin em várias décadas.