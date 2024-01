Polícia dos EUA investiga explosão de uma casa perto da capital

Enquanto os policiais tentavam vasculhar a casa do suspeito entrincheirado, o homem disparou várias vezes "com o que parece ser uma arma de fogo", e "uma explosão ocorreu na casa".

Na tarde de segunda-feira, a polícia interveio em um bairro de Arlington, Virgínia, depois que um suspeito disparou "uns 30 ou 40 sinalizadores" de sua casa para o bairro, sem causar feridos, de acordo com um comunicado policial divulgado na noite de segunda-feira.

As autoridades dos Estados Unidos estão investigando as causas de uma grande explosão que destruiu uma casa nos subúrbios de Washington na noite de segunda-feira, a partir de um vídeo que viralizou nas redes sociais.

No vídeo amador publicado e compartilhado várias vezes nas redes sociais, é possível ver a casa explodindo violentamente, com chamas subindo vários metros acima do prédio. Segundo um morador da região, eram duas casas lado a lado.

"Tenho certeza de que a família ao lado foi evacuada antes da explosão, mas perdeu sua casa", disse o morador ao jornal local ARLnow.

"A investigação está em andamento", afirmou a polícia, que informou que três policiais relataram ferimentos leves, sem detalhar o estado do suspeito.

O incêndio foi controlado em duas horas.

bur-ube/aem/db/tm/dd/aa