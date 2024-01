Petróleo WTI fecha em seu valor mínimo em 5 meses

O barril de West Texas Intermediate (WTI) encerrou nesta terça-feira (5) em seu nível mais baixo em cinco meses, em um mercado que duvida do efeito dos novos cortes de produção da Opep+ e preocupa-se com a demanda de petróleo.

O barril de WTI para entrega em janeiro fechou em US$ 72,32, uma queda de 0,98%. Mais cedo, a commodity atingiu US$ 72,17, o preço mais baixo em um dia desde o início de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro perdeu 1,06%, a US$ 77,20.