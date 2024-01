BRASIL ECONOMIA: Economia do Brasil surpreende e registra leve crescimento no 3º trimestre

O Exército de Israel lançou nesta terça-feira (5) operações terrestres na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em sua guerra contra o Hamas, gerando temores de um "cenário ainda mais infernal", segundo a ONU, para os civis bloqueados em uma localidade muito pequena no território palestino.

JERUSALÉM:

Dados obtidos por Israel mostram nível surpreendente de preparação do ataque do Hamas

O ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro teve "um nível de detalhes e preparação" que surpreendeu os analistas militares israelenses, segundo os documentos e dados recuperados com os combatentes palestinos e apresentados à imprensa na segunda-feira.

EIN GEDI, Israel:

Sobreviventes do ataque do Hamas em Israel querem relatar o massacre com WhatsApp

Fotos, vídeos, mensagens de texto... sobreviventes do kibutz Beeri em Israel recuperam as últimas mensagens dolorosas do WhatsApp que seus parentes enviaram durante o sangrento ataque do Hamas, a fim de preservar as evidências digitais do massacre.

RIO DE JANEIRO:

Economia brasileira surpreende e cresce ligeiramente no terceiro trimestre

A economia brasileira cresceu ligeiramente, em 0,1%, no terceiro trimestre do ano em relação aos três meses anteriores, diminuindo seu ritmo devido às taxas de juros ainda altas e ao recuo do setor agropecuário, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

BRASÍLIA:

Líderes do Mercosul se reúnem no Rio com acordo com UE em xeque

Os líderes dos países do Mercosul se reunirão na quinta-feira (5) no Rio de Janeiro, em meio a fortes resistências para finalizar o acordo comercial com a União Europeia (UE), apesar do objetivo inicial de ambas as regiões de fechá-lo este ano.

DUBAI:

COP28 inicia grande negociação sobre combustíveis fósseis

A COP28 iniciou nesta terça-feira (5) a grande discussão sobre quando e como acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, com um projeto de comunicado em aberto, ao mesmo tempo que um grupo de cientistas alerta que o mundo pode superar a barreira de aquecimento de +1,5ºC em sete anos.

PARIS:

Mundo poderá superar limite de 1,5ºC de aquecimento em sete anos, diz estudo

O mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5ºC em apenas sete anos se as emissões de CO2 continuarem a aumentar, alertou um grupo de cientistas nesta terça-feira, instando os países participantes da COP28 a "agir agora".

DUBAI:

A cautela dos indígenas ante os grandes projetos de proteção das florestas

O Brasil apresentou na COP28 uma iniciativa bilionária para proteger as florestas tropicais, que pretende unir forças com outros governos, mas desperta cautela entre o principais guardiões da biodiversidade: os povos indígenas.

SHENZHEN:

Shenzhen, a cidade chinesa dos ônibus elétricos

Shenzhen, a grande cidade tecnológica do sul da China, tem 18 milhões de habitantes e uma rede de ônibus públicos 100% elétricos, um verdadeiro laboratório da transição energética.

YAZD, Irã:

Antigos 'captadores de vento' do Irã enfrentam o calor de maneira natural

No coração do Irã, o termômetro frequentemente ultrapassa os 40 ºC. No entanto, essas temperaturas extremas são mais fáceis de suportar com as torres de vento, ancestrais ecológicos dos sistemas de climatização, nos quais os arquitetos estão cada vez mais interessados.

-- AMÉRICAS

ARENAL, Colômbia:

'Obedeça e fique em silêncio': a realidade de regiões colombianas sob domínio de grupos armados

"Obedeça e fique em silêncio" se tornou um slogan de sobrevivência. Há pelo menos duas décadas uma vasta região isolada e quase abandonada pelo Estado no norte da Colômbia vive sob o domínio de três grupos armados.

MATTITUCK, Estados Unidos:

Em Nova York, produtores de cannabis são prejudicados por falhas na legislação

Quando, na primavera (norte) de 2022, as autoridades nova-iorquinas deram luz verde para o cultivo legal de cannabis, Marcos Ribeiro pensou que "havia ganhado o maior prêmio" da loteria, mas agora que suas plantas floresceram, assim como muitos outros produtores, ele não sabe o que fazer com a colheita.

KIGALI:

Reino Unido assina novo tratado de migração com Ruanda

Reino Unido e Ruanda assinaram um novo tratado nesta terça-feira(5), em uma tentativa de reavivar a controversa proposta de Londres de transferir migrantes para o país africano.

AGAM:

Número de mortes em erupção vulcânica na Indonésia sobe para 22

As equipes de emergência da Indonésia encontraram nesta terça-feira (5) os corpos de mais vítimas da erupção de um vulcão no oeste do país, o que eleva o balanço para 22 mortes, e prosseguem com as buscas por um alpinista desaparecido.

SYDNEY:

Contrabandistas norte-coreanos usam bandeiras de ilhas do Pacífico para importar petróleo

As "redes de contrabando" norte-coreanas estão registrando navios em países do Pacífico para se disfarçarem enquanto contrabandeiam petróleo, de acordo como ex-especialistas em sanções da ONU e documentos obtidos pela AFP.

RIO DE JANEIRO:

BRUXELAS:

UE alerta China sobre enorme desequilíbrio no comércio

A União Europeia (UE) emitiu, nesta terça-feira (5), apenas dois dias antes de uma cúpula em Pequim, um alerta à China para o grande desequilíbrio no comércio, embora tenha afirmado preferir "soluções negociadas" para a situação.

PARIS:

Singapura e países asiáticos ocupam os primeiros lugares no novo relatório Pisa sobre educação

Singapura e os países asiáticos ocupam os primeiros lugares de um novo estudo do Pisa, que compara o desempenho de estudantes a nível mundial em matemáticas, leitura e ciências.

PARIS:

Os 10 melhores países em leitura, ciências e matemática, segundo o relatório Pisa

Classificação dos 10 melhores países ou territórios em matemática, compreensão escrita e cultura científica dos alunos de 15 anos escolarizados, segundo o novo relatório Pisa da OCDE, publicado nesta terça-feira (5).

SAN FRANCISCO:

Rockstar Games publica trailer de 'Grand Theft Auto 6' e marca lançamento para 2025

O estúdio Rockstar Games lançou nesta segunda-feira (4) o primeiro trailer oficial do tão esperado jogo "Grand Theft Auto 6", popularmente conhecido como 'GTA', dez anos após o lançamento do último título da adorada série de videogames, e marcou seu lançamento para 2025.

PARIS:

Ceviche e bolero aspiram a entrar no patrimônio imaterial da Unesco

O preparo e consumo do ceviche peruano, do bolero ou do poncho para'í do Paraguai estão entre as dezenas de tradições que devem ser inscritas esta semana no patrimônio imaterial da Unesco, junto com o canto lírico italiano e a tanga.

