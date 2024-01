Palestinos relatam privações e maus-tratos nas prisões de Israel

Presos palestinos em Israel, trocados por reféns feitos pelo Hamas, relatam uma vida carcerária marcada por privações e condições de detenção que pioraram notavelmente após o ataque do movimento islamista de 7 de outubro.

Na ocasião, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel, em sua maioria civis, e capturou 240, levando-os como reféns para a Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As retaliações israelenses, com bombardeios e operações terrestres, resultaram em mais de 16.200 mortes, 70% delas de mulheres e menores, segundo o governo do Hamas, que está no poder no território palestino.